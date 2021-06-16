AK Parti'de kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay'ı tarafından parti binasında gerçekleştirilen etkinlik, Kadın Kolları Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. ‘Kan ver can ol, kan ver nefes ol' temalı kan bağışı kampanyasına İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe kampanyaya destek verdi.

Kan bağışı kampanyasında konuşan Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, “Pandeminin tüm dünya ülkelerinde derin etkisinden inşallah sonuna geliyoruz. Ancak bağışladığımız kanlar 3 kişiye hayat verecek. Bizlerde ‘Kan ver can ol, kan ver nefes ol' kampanyasıyla kan bağışına destek veriyoruz. Kadın kolları Başkanlığı olarak bu kampanyayı düzenledik. Bütün partililerimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” dedi.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, “Bizlerde kadınlarımızın bu güzel etkinliğine destek vermek ve onlarla birlikte olduğumuzu göstermek istedik. İhtiyacı olan insanlara bu kanların şifa olmasını diliyorum” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'da konuşmasında, “Bu kampanya çok anlamlıdır. Teşkilatlarımız kadın kollarımızın bu etkinliğe destek veriyor. Bir farkındalık oluşturuyor. Bütün siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşları bu tür hayır işlerinde duyarlı olmaya davet ediyorum. Kanın ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız” ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'de konuşmasında, “Bir canın bir kan olacağını unutmamalıyız. Bu tür sosyal duyarlılık konusunda hepimiz hassas olmalıyız. Kadın kollarımıza bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.