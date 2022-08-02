AK Parti'de vatandaş buluşmaları devam ediyor

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, her pazartesi gerçekleştirilen vatandaşlarla buluşma toplantılarında vatandaşların beklenti ve taleplerini not alarak bazı sorunları ise anında çözüme kavuşturuyor.

Partiye gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Dağtekin 5 yılı aşkın süredir il başkanlığı yaptığı AK Parti'de, her pazartesi günlerini vatandaşlarla geçirdiğini ve bu görevde olduğu sürece bu geleneği her zaman devam ettireceğini vurguladı.

Başkan Dağtekin, “İl Başkanlığım dönemim boyunca Pazartesi günlerini halkıma ayırdım. Bu benim için çok özel zaman dilimleri. Vatandaşlarımızın ne sıkıntısı ne sorunu varsa birebir yanlarında oturarak ilk ağızdan dinleme imkanı buluyoruz. Biz halkımızdan hiçbir zaman kopmadık. Elbette programımızın yoğun bölümü saha çalışmalarında devam ediyor. Ancak saha çalışmalarında örneğin, Kahta ilçemizdeysek belki de Besnili bir hemşehrimizin bir talebi oluyor. Kıymetli kardeşlerimizi de pazartesi günleri partimize davet ederek sorunlarını çözme gayretinde oluyoruz. Teşkilatlarımız vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenir, taçlanır. Biz de bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin her türlü sorununa kulak veriyor, beklenti ve taleplerini elimizden geldiğince ve imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bizim için en büyük mutluluktur. Kendilerinin bir ‘Allah razı olsun' demeleri bile bize yetiyor” dedi.

Saha çalışmaları ve gündeme ilişkin de konuşan Başkan Dağtekin, “Yaz dönemi saha çalışmalarımızı dolu dolu geçiriyoruz. Teşkilat olarak milletvekillerimize ayrı ayrı programlar hazırladık. Aynı şekilde il genel meclis üyelerimize, ilçe koordinatörlerimiz kendi bölgeleriyle ilgili programlar hazırladık. Şuana kadar köylerimizin yüzde 90'nını gezdik. Hedefimiz bunu yüzde yüze çıkarmak olacak. Kadın Kollarımız merkezde yaptıkları mahalle toplantılarıyla çalışmalarını yürütüyor. Gençlik kollarımız gençlerimizin tamamına ulaşma noktasında yoğun bir gayret içerisindeler. Encümenlerimiz ise kendi köyleri ile ilgili bugüne kadar neler yapıldı, yapılamayanlar nelerdir, tüm bunların raporlandırarak üzerinde duruldu ve bu bilgiler ışığında köylerimize giderek sorunları bizzat yerinde tespit ederek yerelde çözülmesi gerekenleri o anda çözüyoruz. Ankara boyutunda ise sağ olsun başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere tüm milletvekillerimiz notlarını alarak anında çözme iradesi gösteriyorlar. Ama şunu da gururla söylemem gerekir ki, bugüne kadar yılların ihmali olan sorunlar AK Partimiz döneminde yapılmıştır. Tabii köy ziyaretlerimizde mutlaka muhtarlarımızla da bir araya geliyoruz. Orada yerel dinamikleri tek tek dinliyoruz. Bunların yanı sıra merkez ilçemizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her mahalleyi, mahalledeki sokağı, sokaktaki esnafı ziyaret eden teşkilatımız; gelecek seçim için değil, gelecek nesil için çalışan bir parti geleneğinden geliyoruz. Tüm dünyayı etkileyen enflasyon sorunu ülkemizde de hissediliyor. Özellikle vatandaşlarımız temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlardan şikayetçiydi. Ancak hükumetimizin aldığı bazı tedbirlerle birlikte son dönemlerde market fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu değildir. Hatta bazı ürünlerde düşüşlerde yaşanıyor. Pandemi döneminde arz-talep dengesinde küresel ölçekte ciddi sorunlar yaşandı. Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi üretim üretim üretim diyoruz. Yani bizler arz ettiğimizi ürünleri çoğaltma gayretindeyiz. Bu yönde hükumetimiz, birçok ürün için teşvikleri devreye soktu. Devletimiz piyasaların dengelenmesi için mücadelesini sürdürüyor. Kısacası fırsatçılara, fırsat vermemiz gerekiyor” diye konuştu.