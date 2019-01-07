AK Parti'den bulvar kazasıyla ilgili açıklama

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Belediye Başktan Adayı Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve parti yönetim kurulu üyeleri Atatürk Bulvarındaki kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Parti binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan ve iki üniversite öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan kazanın kendilerini de derinden üzdüğünü dile getirerek yol üzerinde teknik çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Başkan Kutlu açıklamasında, “Geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden üzen elim bir trafik kazasında gencecik iki fidanımızı kaybettik. Ailelerin bizlere emanet ettiği gençlerimizi tabutlarla gönderdik. Adıyaman'da yediden yetmişe herkesi yasa boğan bul olayların tekrar etmemesi en büyük temennimizdir. Bizim Altınşehir ve Üniversite bölgesinde Karayolları ile çalışmamız vardı. Üniversite Kavşağında bir battı çıktı yapılması ve üzerinde de yan yolların düzenlenmesi çalışmasını daha önceden yapmıştık. Karayolları bu projeyi ihale aşamasına getirdi. İnşallah bu yıl içerisinde projenin hayata geçirilmesiyle battı çıktı olarak adlandırdığımız yöntemle üniversite kavşağında trafik akışını biraz daha zemin altına vermiş olacağız. Geçen hafta içinde meydana gelen kaza kavşağın yaklaşık 300 metre ilerisinde meydana gelmişti burada bir yaya geçidimiz var. Burası Karayollarının tasarrufunda olan bir yoldur. Burası içinde bir üst geçit için girişimlerde bulunduk prensip olarak karayolları evet dedi. En kısa zamanda bir üst geçit planlaması yapıyoruz. Teknik elemanlar burada üst geçit mi yoksa alt geçit mi daha verimli olur onun çalışmasını da yapıyorlar. Yaya ve trafiği ayıracak bir sisteme geçeceğiz. En büyük sıkıntılarımızdan birisi de Adıyaman'da mevcut bulunan üst geçitleri yayaların kullanmaması, karşıdan karşıya geçerken üst geçidi kullanmak yerine tedbir için çekilmiş olan tel çitlerin üzerinden atlamaya tercih etmiş olmaları, veya tel çitleri kırarak kendilerine bir geçiş yolu oluşturmaları büyük sorun. Buraya yapılacak olan bir üst geçidi öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın kullanmasını ümit ediyoruz. Bizim bir gencimizin kaybedilmesi telafisi mümkün olmayan bir zarardır. Bunlar parayla, pulla geri getirilmesi mümkün değildir. Son meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki öğrencimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, üniversite camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.