AK Parti'den CHP'ye ziyaret

Mustafa Alkayış ve ilçe teşkilatı, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil rakibi olduğunu, diyalog kanallarının sürekli açık olması gerektiğini belirtti.

Alkayış açıklamasında, “Yakın bir zamanda CHP Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Hüseyin Buluş ve yönetimine AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Bu ziyaretimizi de Ramazan ayının ilk gününde icra ediyoruz. Çünkü bu günler uzlaşının, dayanışmanın, birlikteliğin arttığı günlerdir. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil rakibi, siyasi rakibidir. Rekabette hizmet üzerine olmalıdır. Adıyaman'ımız bu konuda çok güzel bir örnek oluşturuyor. Bu uzlaşı kültürünün devamı için diyalog kapılarının sürekli açık olması gerekmektedir. Biz AK Parti Merkez ilçe teşkilatı olarak CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş'a hayırlı olsun diyor, misafirperliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyafetten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ise, "AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış'a ve heyetine çok teşekkür ederim. Büyük nezaket gösterdi. Mustafa beyin de söylediği gibi siyaset düşmanık değil rekabet aracıdır. Adıyaman her zaman huzurun ve hoşgörünün sembolü olmuştur. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı memlekette yaşıyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ben teşkilatım adına bu nazik ziyaret dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.