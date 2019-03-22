AK Parti'den Cumhurbaşkanı mitingine davet

Parti binasında Milletvekili Ahmet Aydın ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin basın toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart Salı Günü saat 16.00'da Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda Adıyamanlılar ile buluşacağını belirtti.

Adıyaman halkını mitinge davet eden Başkan Dağtekin, “Adıyaman halkı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Recep Tayyip Erdoğan'da Adıyaman'ı seviyor. Bunun için ben inanıyorum ki bu güne kadarki en görkemli en kalabalık mitingi gerçekleştireceğiz. Özellikle Merkez Belediye Başkan Adayımız Süleyman Kılınç ile beraber 24 belediyenin tamamını AK Parti alacaktır. Bunun gayreti ve çabasındayız. İnşallah çok güzel bir sonuç alacağız” dedi.

Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında 31 Mart Seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını, ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, “Şuanda dünyadaki bütün zalimlere karşı dik durabilen, mazlumlara umut olabilecek başka bir Türkiye, başka bir Recep Tayyip Erdoğan yok. Bizim güçlenmemiz birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'nin esaretten kurtulup, kendi kararını kendi vermesi, bu milletin yücelmesi, milletin kendi sorununu kendi çözmesi, zulmedenlerin karşısında durmamış birilerini rahatsız ediyor. Onlar kendi ellerinde ipi olan bir Türkiye istiyorlar. Ama Türkiye artık eski Türkiye yok. Güçlü bir iradesi ve lideri olan bir ülke var. Haçlı ittifakıyla hareket eden zihniyeti bu rahatsız ediyor. O nedenden dolayı bu mesele yerel seçim meselesi değildir. Bu mesele millet, memleket meselesi, bu mesele ümmetin meselesidir. Bu coğrafyanın kaderini belirleyecek olan önemli bir seçimin arifesindeyiz” dedi.

Aydın, miting ile ilgili ise çağrıda bulunarak, “Adıyaman her zaman üzerine düşeni yaptı. Bundan sonrada yapacaktır. Milletimiz yine en güçlü desteği AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a verecektir. Millet kendisine hizmet edene destek verecektir. 17 yılda Adıyaman'a 17 milyar TL'lik yatırım yapmışız. Türkiye büyüyüp güçleniyor. Güçlendikçe, şeytanlar rahat durmuyor. Şeytanları taşlamaya devam edeceğiz.

Adıyaman her seferinde Cumhurbaşkanımızı muhteşem karşılamayla bağrına bastı. Adıyaman ile ilgili her türlü projemize destek olur. İnşallah büyük bir coşku ile Cumhurbaşkanımızı karşılayacaktır. Adıyamanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.