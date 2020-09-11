AK Parti'den Erol Mütercimler'e suç duyurusu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Yazar Erol Mütercimler'e imam hatipliler ile ilgili söylediği sözlerden dolayı suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasını Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın yaparken, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve partililer açıklamaya katıldı.

Mustafa Yalçın yaptığı açıklamada, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren imam hatip liselerinin, imam hatip lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık.

Hepimizin bildiği gibi imam hatip liseleri ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra ilahiyat dışında yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz.

Bizler AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki imam-hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir” dedi.

Basın açıklamasının ardından Adıyaman Adliye Sarayı'na giden parti üyeleri Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.