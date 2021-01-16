AK Parti'den kongreye davet

18 Ocakta Pazartesi günü yapılacak olan AK Parti 7. olağan il kongre hazırlıkları sürerken Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Alkayış,”Kongre için günlerdir hummalı bir çalışma yapılıyor. İlimizin en büyük salonu olan Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda icra edilecek kongre için salon süslemesi ve platform hazırlandı. Pandemi kuralları doğrultusunda yapılacak olan kongre için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorunlu olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman büyük destek veren hemşerimize ve AK Parti'mize yakışır bir kongre yapacağız. İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'in talimatları ile il yönetimimiz, merkez ilçe yönetimimiz, gençlik kollarımız ve kadın kolları yönetimimiz ile her türlü hazırlığı yaptık. 2023 hedefleri doğrultusunda kongremize büyük önem veriyoruz. İnşallah il kongremiz ile teşkilat olarak bu süreci tamamlamış olacağız. Tüm hemşerimizi kongremize bekliyoruz " şeklinde konuştu.