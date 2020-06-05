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AK Parti'den tütün üreticilerini sevindiren teklif

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın da içinde bulunduğu milletvekilleri, bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara uygulanan hapis cezasının 1 yıl ertelenmesi için kanun teklifi verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın da içinde bulunduğu milletvekilleri, bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara uygulanan hapis cezasının 1 yıl ertelenmesi için kanun teklifi verdi.


AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti olarak tütün üreticilerin daha önce olduğu gibi yine yanlarında olduklarını kaydetti. Kıyılmış sarmalık tütün yaparak satış yapan Adıyaman üreticileri Ahmet Aydın'ın sosyal medyasından duyurduğu haber ile sevindi.


Ahmet Aydın, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla, cezanın 1 Temmuz 2021'den sonra uygulanması için TBMM'ye kanun teklifi verdiklerini söyledi.


Aydın, “Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadın tütün ticareti yapanlara uygulanan cezai hükümleri 1/7/2021 tarihine erteleyen, bazı kanunlarda ve 399 sayılı KHK'da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini TBMM başkanlığına sunduk. İzinsiz tütün ticareti yapanlara uygulanacak 3 yıldan 6 yıla hapis cezasının ertelenmesi için teklifimizi verdik” ifadelerini kullandı.

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