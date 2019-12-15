AK Partili kadınlar, “‘Yerli üretir, milli tüketir' etkinliği düzenledi

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' etkinliği düzenlendi.

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları İl Başkanlığının açtığı stantları gezerek sergilenen ürünleri inceleyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkan Vekili Şeyh Mehmet Kılınç ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç Işık eşlik etti.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın kutlandığını belirten Başkan Dağtekin, “AK Parti kadın kolları teşkilatımız ‘Yerli üretir, milli tüketir' parolasıyla düzenlemiş olduğu etkinlikle, kadınlarımız el emeği ürünleri satarak milli ekonomiye katkı sağlıyor. 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde başta savunma sanayimiz olmak üzere birçok alanda yerli ve milli üretilen ürünlerle kendine yetebilen hatta bununla da yetinmeyip eskiden ithal ettiğimiz son derece stratejik ürünleri ihraç eder konuma geldik. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği yerli ve milli üretim vurgusu hem özel sektörün hem de kamu kurumlarımızın kendi faaliyet alanlarında üretime dayalı güçlü bir altyapıya sahip olmasına vesile olmuştur. AK Parti iktidarı olarak ülkemizin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda ak kadınlarımızın, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla kendi el emekleri göz nuru ürünleri vatandaşlarımızla buluşturmaları son derece anlamlıdır. Standımızda sergilenen ürünlere baktığımız zaman, girişimcilik noktasında hanım kardeşlerimiz çok güzel işlere imza attıklarını görüyoruz. Elbette bir işi yaparken hemen başarı gelmez, Dolayısıyla ürettiğimiz bir ürün küçük veya hatalı olabilir ama kim bilir, belki de gelecekte büyük işlere alt yapı oluşturacak niteliğe sahiptir. Bu düşüncelerle, böylesine güzel bir farkındalık oluşturan başta İl Kadın Kolları Başkanımız Perihan Gümüş olmak üzere tüm hanım kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise bu tür etkinliklerin kadınlara örnek teşkil ettiğini ifade ederek, “Yerli malı haftası vesilesiyle AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Perihan Gümüş öncülüğünde güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapılıyor. İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'in de belirttiği gibi hanım kardeşlerimizin girişimcilik ruhu hepimizi gururlandırdı. Kadın eli nereye değerse orda bir güzellik, nezaket atmosferi oluşuyor. Gerçekten burada çok güzel ürünler sergileniyor. Bu tür etkinlikler hanım kardeşlerimize de bir örnek teşkil ediyor. Bilhassa kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve günlük hayatta daha fazla öne çıkması bakımında örnek alınacak bir etkinlik oldu. Rabbim bu tür organizasyonlarda tekrar bizi bir araya getirmeyi nasip etsin. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ise AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak bu etkinliğin düzenlendiğini söyleyerek, “Bizler de ak kadınlar olarak burada stant açarak 'Yerli üretir, milli tüketir' sloganıyla yerli ürünlerimizi sergiliyoruz. Üreterek büyüyen ve milli değerleriyle yoluna emin adımlarla yürüyen bir Türkiye var artık. Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda yaptığımız bu çalışma toplumdaki farkındalığın artmasına vesile olur inşallah. Standımızı ziyaret ederek bizlere destek veren İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanımız Mustafa Alkayış, , İl Genel Meclis Başkan Vekili Şeyh Mehmet Kılınç ve tüm teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.