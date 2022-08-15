AK Parti'nin 21. yıl pastası kesildi

AK Parti'nin kuruluşunun 21'inci yıl dönümü nedeniyle Adıyaman İl Teşkilatında pasta kesildi.

AK parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe basın açıklaması yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti'nin kendine ait bir siyasi kültüre sahip olduklarını belirterek, “AK Parti'nin siyasete girmesinden sonra ciddi değişimler oldu. Başta Anayasa olmak üzere bütün metinler bütün uygulamalar milletimiz için yeniden şekillendirildi. Son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, halkımız doğrudan doğruya Cumhurbaşkanını belirleyebilme hakkına sahip oldu. Devletin bütün erkleri millete hesap verebilir hale geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük. Yasakları kaldırdık. Başörtüsünden, Ayasofya'daki ibadet yasağına kadar biz kaldırdık. Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletimiz için yoğun bir mesai harcıyoruz. Milletvekillerimizden partimizin en alt kademesindeki mensuplarına kadar var gücümüzle çalışıyoruz. 2023 seçimlerinde bu çalışmamız meyvesini verecek ve bu hizmet kervanı devam edecek” dedi.

Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ise, Cumhuriyet tarihinde yapılamayan bir çok hizmetin AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını ve gençlerinde bu hizmet kervanında yer almaya devam edeceğini kaydetti.

İl Başkan Vekili Emrah Bulucu ise, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde, Cumhuriyetin 100. yılında seçimlerden galip gelerek AK Parti'nin yoluna devam edeceğini ifade etti.

Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz ise, AK Parti'nin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir siyasi başarısının olduğunun altını çizerek, yasaklar aşarak 21 yıl iktidarda kaldıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kuruluş yıldönümü pastası kesildi.