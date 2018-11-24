AK Parti'nin Adıyaman Belediye Başkan adayı Kılınç oldu

Doç. Dr. Süleyman Kılınç'ı gösterdi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi olarak görev yapan Yard. Doç. Dr. Süleyman Kılınç, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 tarihlerinde milletvekili aday adayı olmuş ancak AK Parti'nin aday listesine girememişti.

Bir süre Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı görevini yürüten Yard. Doç. Dr. Süleyman Kılınç, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki aday tanıtımına katıldı. Süleyman Kılınç burada Adıyaman adayı olarak tanıtıldı.

Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, aday olmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Sevgili hemşerilerim, öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, şükranlarımı ifade ediyorum. Bu AK yolda yürümeye ve büyük Türkiye'ye hizmetkar olmaya başladığımız ilk günden beri siz kıymetli dostlarımızın destek ve duaları enerjimizi ve azmimizi misliyle artırdı. Rabbim inşallah verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeyi nasip eder. Güven, samimiyet ve destekleriniz için Yüce mevlam ebeden sizlerden razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Süleyman Kılınç kimdir?

05.05.1965 yılında Adıyaman'da doğan Süleyman Kılınç, evli ve üç çocuk babası.

İlk öğrenimini Adıyaman'da, orta öğrenimini Adıyaman İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Süleyman Kılınç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Uzun yıllar Adıyaman'da uzman tabip olarak görev yapan Kılınç, 4 dönem Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı ve 1 dönem de Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Devlet ve özel hastanelerinde başhekimlik ve yöneticilik de yapan Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesidir.