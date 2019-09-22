İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen otluk yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen otluk yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı otluk yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.