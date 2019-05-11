Akaryakıt tankeri alev aldı faciadan dönüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir akaryakıt tankeri seyir halindeyken arka tekerleri bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay Kahta-Diyarbakır yolu 45. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 73 DY 842 plakalı akaryakıt tankı seyir halindeyken arka tekerlerinden bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden akaryakıt tankeri sürücüsü, aracı yolun kenarına park ederek itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden Kahta itfaiye ekiplerinin başarılı ve erken müdahalesi sayesinde faciadan dönüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucunda, yangın büyümeden söndürüldü.

Öte yandan trafiğe kapanan Kahta Diyarbakır yolu 20 dakika sonra tekrar açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.