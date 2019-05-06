Akçatepe ve Dağyalangoz Köylerinin su sorunu çözüldü

Adıyaman'ın Tut İlçesine bağlı Akçatepe ve Dağyalangoz Köylerinin 3 yıldan beri süren su sorunu çözüldü.

Yaklaşık 150 haneli Akçatepe Köyü ile 100 haneli Dağyalangoz Köyü'ne Gürlevik İçme Suyu boru Hattından su verilmesiyle ilgili problem çözüldü. Köyler ile Adıyaman Belediyesi arasındaki su sorununun çözülmemesi nedeniyle köylüler seçimlerde sandığa gitmeyerek durumu protesto etmişlerdi.

Daha önce Medetsiz Su Hattından pompa ile su alan ancak hem su seviyesi düşen hem de enerji maliyeti olan suyun yerine Gürlevik Şebekesinden cazibe ile su almak için başlatılan çalışma çeşitli engellerden dolayı 3 yıl sürdü.

Sorunun çözülmesinin ardından boru hattına vana takıldı. Her iki köye saniyede 4 litre su verileceği öğrenildi. İl Genel Meclis Üyeleri Temel Büyükboğa ve Mustafa Saman vananın bulunduğu yerde incelemelerde bulundu.

Temel Büyükboğa, iki köyün su sorununun çözülmesiyle birlikte vatandaşların rahat bir nefes aldığını dile getirdi.