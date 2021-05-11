Akedaş Ramazan Bayramına hazır

Akedaş elektrik dağıtım şirketi, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tüketicilerine kesintisiz enerji sağlamak için aldığı önlemlerle kapanma ve bayram süresince sayılarını artırdığı ekipleriyle sahadaki faaliyetlerini hızla sürdürüyor.

Akedaş elektrik dağıtım şirketi, Ramazan Bayramı boyunca tüketicilerin olası elektrik kesintilerinden minimum sürede etkilenmesi için sorumlu olduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri elektrik dağıtım şebekelerinde yaşanması muhtemel arızalar için 450 personel ve 80 araç ile bayram nöbetine hazırlandı.

Akedaş ekipleri, bayram tatili nedeniyle sanayi tesislerinde meydana gelen uzun süreli duruşları fırsata çevrilerek sanayi ENH tesislerinde bayram boyunca yapılacak bakımlar planlandı. Yine TEİAŞ tarafından trafo merkezlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle kullanıcıların kesintiye maruz kalmaması için 5 dakikadan daha az sürecek çok kısa süreli kesintiler ile yük aktarımları yapılmak suretiyle bununla ilgili kullanıcılara SMS ile bildirimler ayarlandı. Hangi ekibin nerede hangi günler ve hangi saat aralığında görev yapacağı, her iki ilin merkez ilçelerinde, diğer ilçelerinde ve kırsalında görev yapacak ekiplerin koordinasyonu planlandı.

Arızalara uzaktan müdahale imkanı veren elektrik dağıtım şebekelerinde 236 noktada SCADA istasyonu aktif olarak çalıştığı, geçici nitelikte bir arıza durumunda, kesintinin yaşandığı bölgeye ekipler gitmeden SCADA merkezinden bu sistem ile anında uzaktan müdahale ederek enerji kesintisi sonlandırılacak.

Bayram tatili ve tüm zamanlarda Alo 186 nolu çağrı merkeziyle tüketiciler 7/24 olası yaşadıkları elektrik arızası, kesintisi veya elektrikle ilgili yaşadığı sorunu Akedaş'a, iletebilecek. Kullanıcılar sosyal medya hesapları, mobil uygulama ve web sitesi, üzerinden de taleplerini Akedaş'a ulaştırabilecek.