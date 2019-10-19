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AKEK tanıtım toplantısı düzenlendi

Adıyaman Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Derneği (AKEK) tanıtım toplantısı düzenledi.


Beşpınar tesislerinde düzenlenen tanıtım toplantısına AKEK Başkanı Dilvin Şirvan Toprak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan Dernek başkanı Dilvin Şirvan Toprak, derneğin kuruluş amacının Adıyaman'ın ekonomik ve kültürel kalkınması katkı sunmak olduğunu söyledi.


Toprak açıklamasında, “Adıyamanlı hemşerilerinden ve fahri Adıyamanlılardan yoğun ilgi gören dernek öncelikle şehrimizin kültürel miraslarının sahiplenilerek, tüm ilçeleriyle kenetlenmiş şekilde turizm ve ekonomi alanında kalkınmasını amaçlayan projeler üretmektir. Yeni ekonomik pazarlar oluşturmak, eğitim seminerleri ve atölyeler düzenleyerek şehre ait festivaller-fuarlar oluşturmak, Adıyaman konusunda güzel çalışmalar yapan tüm kişi ve kuruluşlarla diyalog halinde olup Adıyaman'ı her zaman bir adım daha öteye götürebilmek için derneğimiz kuruldu” dedi.

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