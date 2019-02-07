AKİD'den yerel seçim açıklaması

AKİD Başkanı Birsen Günay dernek üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, belediyelerin yerel demokrasinin beşiği, iktidarla yerel halkın arasındaki en önemli köprüsü olduğunu söyledi.

Birsen Günay, “Bir belediye başkanı halkını çok iyi tanımalı, halkın beklentilerini çok iyi analiz ederek beklentilere yönelik hizmetlere hız vermelidir. Adıyaman AKİD ailesi olarak ilimizin ve hemşerilerimizin her şeyin en güzelini hak ettiğine olan inancımızla 31 Mart Belediye Seçimlerinde etkili ve verimli klasik hizmetlerin yanında yeni ihtiyaç ve beklentilerimizi 6 ana başlık altında kamuoyunun ve adaylarımızın bilgisine ve takdirine sunuyoruz.

En önemli önceliğimiz dernek başkanımızın hemen hemen her platformda dile getirdiği ve gerçekten ilimiz içinde önem arz ettiğine inandığımız ‘Adıyaman Yöresel Çarşı'nın hayata geçirilmesi.

Özellikle kadınlarımızın dinlenebileceği, sosyal aktivitelerini rahatça yapabilecekleri, kadınlarımıza anne -çocuk psikolojisi eğitimi başta olmak üzere eğitimlerin verileceği Kadın Sosyal Yaşam Merkezlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi.

Kadınlarımız ve gençlerimizin yaşamlarına hayat verecek olan istihdama yönelik kaliteli iş eğitimlerinin verileceği ve kalifiye eleman temin edecek meslek edindirme kurslarına önem vermesini.

Kentsel dönüşüm adı altında tarih ve kültür katliamı yapılmamasını şehrin tarihine, kent ve mahalle kültür ve yaşam mirasına saygılı şekilde tasarlanarak sosyal donatıları, yol, anayol ve otopark ihtiyaçlarını planlamış.

Yılın çeşitli zamanlarında festivaller, kültürel etkinlikler, fuarlar düzenleyen ve düzenlenmesine ön ayak olan, sanayicimizin, yatırımcımızın, esnafımızın, çiftçimizin her platformda elinden tutacak, yanında ve yakınında olacak ilimize çivi çakmak isteyen her vatandaşımızın önündeki bürokratik engelleri kaldıracak adımları atacak.

Hiçbir dönem yüzü gülmeyen, betona bürünmüş gri tonlarıyla etrafa hüzün saçan atıl kent görünümündeki buruk şehrimize yeni fikirler ve yeni projelerle huzur bahçesine çevirerek hayat verecek, hamasi söylemlerden uzak bahanelerin arkasına sığınmadan her kesimin hayallerine ışık tutacak bir başkan istiyoruz.

31 Mart seçimleri sonrası oluşacak olan Adıyaman Belediyesi yeni kadrosuna da şimdiden başarılar diliyoruz” diye konuştu.