Akıllı baston görme engellilerin gözü olacak

Bastonlar Besni Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program ile görme engellilere verildi.

Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda törenin açılış konuşmasını yapan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, "Besni Sosyal Hizmet Merkezi olarak evde bakım yardımı, Sosyo-ekonomik destek yardımı 5395 sayılı kanun kapsamında çocuklara yönelik yapılan çalışmalar, Şehit ve Gazilerimize yönelik yapılan çalışmalar, Doğum yardımı, mobil sosyal hizmet birimi çalışmaları, Alo 183 Danışma hattı, CİMER, açık kapıya gelen ihbarların değerlendirilmesi çalışmaları yürütüyoruz. ASDEP kapsamında 2020 yılında 2647 hane ziyaret edilip 5383 kişi ile görüşme yapılmıştır. Bu ailelerden 53 tanesi kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmiştir. Herkesin bir gün engelli olabileceği gerçeği çerçevesinde kurumumuz engelli vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi desteği sağlamaya çalışmaktadır. Akıllı Baston projesinin yürütülmesinde ve hayata geçirilmesinde bizlere öncü olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Nazlı Demir'e, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, daire amirlerimize ve projenin gerçekleşmesinde maddi manevi destek olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim” dedi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise, "Böyle hayırlı işlerle bir araya gelmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Öncelikle bu fikrin nereden çıktığına değinmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi 7-14 Ocak Beyaz baston görme engelliler haftası olarak geçiyor. Malumunuz beyaz baston görme engelli kardeşlerimiz için bir simge. Onların sosyal hayata katılmasını sağlayan ve gittiği yerlerde onlara yol gösteren en önemli araçları. Bizlerde bu kapsamda neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza bu akıllı baston uygulaması geldi. Bizim buradaki amacımız acaba ne yapabiliriz de onların hayatını biraz daha kolaylaştırabiliriz, sosyal hayata katılımlarını nasıl artırabiliriz, hareketliliklerini nasıl artırabiliriz, bir yerlere gidip gelirken nasıl bir kolaylık sağlayabiliriz bunu düşündük. Sağ olsun Sosyal Hizmetler Müdürümüz ve müdür yardımcılarımız böyle bir fikir ile bize geldiler. Bizde, Besni'nin hayırseverlerine, hayırseverliğine Besni'deki o yardımlaşma ve dayanışma kültürüne güvenerek bu işi yapma kararı aldık. Bizim buradaki hedef grubumuz 9 - 50 yaş arası, özellikle sosyal hayata katılım imkanı bulunan, yani başka bir rahatsızlığı olup da yatağa bağımlı olmayan engelli kardeşlerimiz oldu. Onları hedef kitle olarak aldık ve bu kapsamda 25 görme engelli vatandaşımız tespit edildi.

Akıllı bastonlarımız Belediye başkanlarımız, STK Temsilcilerimiz, Meslek odalarımız ve kurum amirlerimizin katkıları ile akıllı bastonlarımızın alımı yapıldı ve 25 kişiye bastonların teslimini gerçekleştiriyoruz. Bastonların özelliği sensörlü olması ve daha geniş bir alanı algılayıp görme engelli vatandaşlarımızı etraflarındaki riske ve tehlikeye karşı uyarıyor. Ayrıca yine akılı telefon yardımı ile navigasyon üzerinden yönlendirme yapıyor ve inşallah sizlere daha kolay bir hareket imkanı sağlayacak.

Bir sonraki amacımız tabi zorunlu değil ama isteyen tüm görme engellilerimize okumayı öğretmek istiyoruz. Bununla ilgili isteyene bizzat kendi evlerinde ve isteyene açacağımız kurs merkezlerinde okuma imkanı sağlamak istiyoruz. Hayat devam ediyor. Bizler hayatı sizlerle ne kadar çok paylaşırsak o kadar mutlu olacağımıza inanıyoruz. Bizler de birer görme engelli adayıyız. Başımıza ne gelir bilemeyiz. O yüzden hepimizin empati yaparak, sizleri anlamamız lazım mümkün olduğu sürece de bizler bunu düşünmeye çalışıyoruz.

Çok şükür Besni'de güzel bir ortam var. Bu projeye destek olan büyüklerimiz ve hemşerilerimiz ben yapamam demedi. Zaten Besni'yi de bize sevdiren en önemli özellik bu. Her zaman olduğu gibi bu projede de güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepinize katılımlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Akıllı Bastonlar sahiplerine teslim edildi. Bu projeye destek verenlere Besni Kaymakamlığı tarafından plaket verildi. Plaketler Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre tarafından takdim edildi.