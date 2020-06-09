Akıma kapılan karga yangına neden oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik akımına çarpılarak ekili alana düşen kargan yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyünde elektrik tellerine konduğu esnada elektrik akımına kapılan bir karga, yanarak ekili alana düştü. Akıma kapılan karga telef olurken karganın yanarak düştüğü ekili alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla yoğun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Yangında karga telef olurken ekili alanda ise hasar meydana geldi.