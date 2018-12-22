Akıntıya kapılan traktör iş makinesiyle kurtarıldı

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında Girik Çayıda akıntıya kapılarak sürüklenen traktör iş makinesi ve halatlarla kurtarıldı.
Olay, Kömür Beldesi Boğazözü Köyü yakınındaki Girik Çayı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen traktör çaydan karşıya geçmek istediği esnasında suyun akıntısına kapıldı. Akıntıya kapılan traktörün sürüklendiğini fark eden sürücü durumu köylü vatandaşlara bildirdi.
Köyden iş makineleri ve halatlarla gelen vatandaşlar, sürüklenen traktörü uzun uğraşla sonrasında sudan çıkartmayı başardı.