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Akkonut Kavşağına otomatik sulama sistemi döşendi

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, şehrin ilk akıllı kavşağı durumunda bulunan Akkonut kavşağında otomatik sulama sistemi döşeme çalışması yapıldı.


Geçtiğimiz yıllarda Atatürk Bulvarındaki orta refüje döşenen otomatik sulama sisteminin bir benzerini Akkonut kavşağına döşendiğini söyleyen yetkililer, amaçlarının daha yeşil ve güzel bir Adıyaman olduğunu dile getirdi.


Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla kavşağın rengarenk çiçeklerle bezeneceğini de belirten yetkililer, “Otomatik sulama sistemi ile birlikte kavşakta çimlendirme ve bitkilendirme çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

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