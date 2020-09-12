Akrabalar arasında cenaze kavgası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vefat eden bir kişinin akrabaları cenaze kaldırma meselesi nedeniyle kavga etti.

Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören bir şahıs hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Morg önünde bekleyen şahsın akrabaları, cenaze defin işlemini kimin yapması gerektiği konusunda tartıştı. Karşılıklı sataşmaların yaşandığı sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören hastanenin güvenlik görevlileri ilk olarak kavgaya müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin yardımına polis ekipleri yetişti. Kavga eden şahıslar kavga etmekte diretince polis ekipleri biber gazı sıkarak şahısları ayırdı.

Ölen şahsın cenazesinin yarın defnedilmesine yakınları karar verdi.