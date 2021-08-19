Akrabalar arasında silahlı çatışma: 2 ağır yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı. Hastaneye gelen yaralıların yakınları acılarını unutup hastane bahçesinde birbirine saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyü yakınlarında Zeynal ve Emrah A. isimli iki akraba arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarla içerisindeki silahlı kavgada Zeynal ve Emrah A. birbiriyle çatıştı. Çatışmada Zeynal ve Emrah A., birbirini vurarak ağır yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Zeynal ve Emrah A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralı hastanede tedavi altına alınırken yaralıların yakınları hastane bahçesinde birbirine saldırdı. Kavga eden şahıslara jandarma ekipleri ile polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili olarak 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.