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Akrabaların arazi kavgasını polis engelledi

Adıyaman’da, akrabalar arasında çıkan arazi kavgasına devriye gezen polis ekipleri müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan arazi kavgasına devriye gezen polis ekipleri müdahalesi ile büyümeden önlendi.


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken o esnada devriye görevi yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bularak olay yerine takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Bir birinden şikayetçi olan şahıslar karakola götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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