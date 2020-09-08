İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akrabaların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Adıyaman’da, ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Defterdarlığı yakınlarında akrabalar arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bir anda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Z.A. isimli kişi, pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar aynı zamanda olay yerinde bulunan bir otomobilin camlarını da sopalarla paramparça etti. Yaralı Z.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan kavgada kullanılan av tüfeğini olay yeri yakınlarında bulunan bir markete bırakarak kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.