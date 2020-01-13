İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Akran Zorbalığı' konulu seminer

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik eğitimler sürüyor.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezinde (TOGEM) kurslara katılan kursiyerlere yönelik 'Akran Zorbalığı' konulu seminer verildi. Daha önce de aile yapısıyla ilgili birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM, son olarak ‘Akran Zorbalığı' konulu eğitim semineri düzenledi. Seminerde kursiyerlere, çocukların okul başarısında ailenin etkisi ile ilgili bilgi verildi. Eğitimci Esra Ataman tarafından verilen seminerde, çocuğun gelişimi ile ilgili konulara da değinildi. Seminer kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.