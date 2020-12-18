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Akrobasi hareketler yaparken yaralandı

Adıyaman’da, bisiklet ile akrobasi hareketler yapmaya çalıştığı esnada düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bisiklet ile akrobasi hareketler yapmaya çalıştığı esnada düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçecik TOKİ'ler civarında bindiği bisiklet üzerinde akrobasi hareketler yapmaya çalışan 15 yaşındaki Sedat Ö., bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu bisikletiyle beraber asfalta düştü. Kafasını asfalta çarpması sonucu yaralanan Sedat Ö., için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.


Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sedat Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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