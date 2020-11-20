İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aktaş mahallesi karantina altına alındı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.


Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinin Aktaş mahallesinde ikamet eden 178 kişiden 10'unun korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması sonucunda hastalığın yayılmaması amacıyla Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı. 37 Hanenin bulunduğu 178 kişinin yaşadığı Aktaş mahallesinde 10 kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucu alınan karantina kararı sonrasında jandarma ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.