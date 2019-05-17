AKYAD bin 300 aileye Ramazan kumanyası dağıttı

AKYAD, her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği yardımlarla yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailelerin yüzünde bir tebessüm olmaya devam ediyor.

Merkezi İstanbul'da bulunan AKYAD'ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi bin 300 aileye, içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kumanyası dağıtımı yapıldı.

AKYAD Başkan Yardımcısı Tahir Alpaydın, yapılan yardım faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailelerin yüzünde bir tebessüm olabilmek için yola koyulduklarını vurgulayan Başkan Yardımcısı Tahir Alpaydın, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında, Adıyaman'ın özellikle kırsal kesimlerindeki yardıma muhtaç bin 300 aileye kumanya yardımında bulunduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Alpaydın, “Ramazan ayından önce, derneğimizin yönetim kurulu üyeleri ile beraber Adıyaman ve özellikle de kırsal kesimlerindeki yardıma muhtaç ailelere yardım organizasyonu yapmaya karar aldık. Bu anlamda İstanbul'daki duyarlı iş adamalarının teker teker kapılarını çaldık. Daha sonda hayırsever iş adamlarının desteği ile Adıyaman, ilçe ve köylerindeki yardıma muhtaç bin 300 aileyi tespit ederek Ramazan kumanyalarını hazırladık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber İstanbul'dan Adıyaman'a gelerek dağıtımlarımıza başladık. AKYAD olarak, bizler her zaman yardıma muhtaç ailelerimizin, yetim ve öksüz kardeşlerimizin yanında olduk. Onların yüzlerindeki tebessüm olmaya çalıştık. Tüm sevincimiz ve gayretimiz bu. Bu anlamda bizim bu sevincimize vesile olan başta AKYAD Derneği Başkanımız Osman Fırat'a, yönetim kurulu üyelerine ve sevincimize ortak olan İstanbul'daki bütün duyarlı iş adamlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu