Akyıldız: ''Dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük''

İç mimar Hasan Burak Akyıldız, 2022 yazının dekorasyon trendleri hakkında bilgi vererek, ''Bu yaz doğanın enerjisini evlerimize taşıyoruz. Duvarlar, mobilyalar, ev tekstil ürünleri hepsi cıvıl cıvıl renkler ve desenlerle canlanıyor'' dedi.

Yaz aylarına evlerini yenileyerek taze bir enerjiyle “merhaba” demek isteyenlere önerilerde bulunan iç mimar Hasan Burak Akyıldız, pandemi döneminde başlayan ‘doğaya dönüş' akımının yükselişini sürdürdüğünü söyledi. Evde izole şekilde geçirilen günlerde doğanın kıymetinin daha çok anlaşıldığını dile getiren Akyıldız, “Koronavirüs pandemisiyle birlikte dekorasyonda yüzümüzü doğaya döndük. Bu yaz da doğanın enerjisini evlere taşıyoruz. Duvarlardan mobilyalara, aksesuarlardan ev tekstil ürünlerine kadar evin tüm unsurları cıvıl cıvıl renkler ve çiçek desenleriyle canlanıyor” dedi.

''Cottagecore akımı yeniden gündemde''

‘Doğayla iç içe, sıcak bir yaşam alanı oluşturmayı' temel alan Cottagecore akımının yeniden gündeme geldiğini belirten Hasan Burak Akyıldız, bu trendin tüm dünyada büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Akyıldız, ''Modern şehir hayatında doğaya ve kırsala duyulan özlemi biraz olsun dindirmek isteyenlerin dahil olduğu bir akım Cottagecore. Bu dekorasyon trendinde doğanın renk ve desenlerini evlere taşıyarak sıcak ve samimi bir yaşam alanı oluşturmak hedefleniyor. Ayrıca rahatlık ve konfor ön planda tutuluyor'' şeklinde konuştu.

''Evlerinizde bitkilere yer açın''

Doğanın yenileyici ve huzur veren enerjisini evlere taşımanın en kolay yolunu da açıklayan Hasan Burak Akyıldız, ''Evinizde bitkilere yer açın. Yapay çiçeklerden söz etmiyorum, bakımı kolay saksı bitkileriyle evinizde doğayı kucaklayan sıcak bir atmosfer yaratabilirsiniz. Biliyorsunuz bitkilerin havayı temizleme özellikleri de var. Bu sayede hem soluduğunuz havanın kalitesini artıracak, hem huzur veren bir yaşam alanına kavuşacak hem de sizin için trendleri takip etmek önemliyse gündemdeki akıma uyum sağlamış olacaksınız'' ifadelerini kullandı.

''Ruh sağlığını etkiliyor''

Yaşam alanlarının ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu hatırlatan Mimar Akyıldız, everin sadece göze değil ruha da hitap edecek şekilde dekore edilmesi gerektiğini belirtti. Akyıdız, ''Yapılan araştırmalar, ev dekorasyonunun ruh sağlığımız, esenliğimiz (wellness) üzerinde büyük rol oynadığını gösteriyor. O nedenle doğanın rahatlatıcı etkisini evlere taşımanın etkisi, sanılandan daha fazla'' diye konuştu.