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Alacak verecek kavgası: 3 yaralı

Adıyaman’da, alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 19119 sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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