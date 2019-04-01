İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Alacak verecek kavgası: 5 yaralı, 10 gözaltı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 5 kişi sopa ve yumruk darbeleri sonucunda yaralanırken 10 kişi ise gözaltına alındı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 5 kişi sopa ve yumruk darbeleri sonucunda yaralanırken 10 kişi ise gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Yaşanılan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslar bir birine yumruk ve sopalarla saldırdı. 5 Kişinin darp neticesi yaralandığı kavga yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar tek tek etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İş yerlerinin de zarar gördüğü kavga olayında çevik kuvvet polis ekipleri ile özel hareket polis ekipleri hazır bekledi. Darp neticesi yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan 10 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.