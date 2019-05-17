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Alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki kişi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi av tüfeği ile vurularak yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki kişi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi av tüfeği ile vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde ikamet eden Hamza A., ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Kadir B., tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir B., otomobilinde bulunan av tüfeğiyle Hamza A'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla omuzunda yaralanan Hamza A., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Kadir B'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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