İhlas Haber Ajansı

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Alacak verecek kavgasında 1 şahıs yaralandı

Adıyaman’da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi Fatih Camii yakınlarında aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkan iki grup bir birine tekme ve yumruklarla saldırdı. Meydana gelen kavgada Erdoğan D., isimli bir şahıs darp neticesi yüzünden yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.


Şahıs kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını belirterek olay yerinden ayrıldı.

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