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Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükoluklu köyünde akrabalar arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Sıddık M., Halit M. ile Abdullah M. yaralandı. Tabancadan çıkan mermilerin vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken acil servis önünde yaralıların yakınları arasında tartışma çıktı. Acil servis önünde birbirine saldıran yaralı yakınlarına jandarma ekiplerince müdahale edildi. Jandarma ekiplerinin müdahaleleri sonucunda 1 kişi elleri kelepçelenerek jandarma aracına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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