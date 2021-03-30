Alacak verecek kavgasında yaralanan şahıs öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alacak verecek kavgasında ağır yaralanan Hüseyin Uslu (44), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alacak verecek meselesinde iki grup arasında çıkan kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Fatma Yetkin (55), Mahsum Yetkin (20) ve Hüseyin Uslu'ya isabet etti. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Hüseyin Uslu, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.