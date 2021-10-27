Alacak verecek meselesi karakolda bitti

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma polis ekiplerinin müdahalesiyle karakolda bitti.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a inşaat malzemesi satan bir grup şahıs, sattıkları malzemelerin aylardır parasını alamadıkları gerekçesiyle Adıyaman'a geldi. Kiraladıkları kamyonet ile Adıyaman'a gelen ve burada malzeme sattıkları Yeni Sanayi mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarındaki inşaata kamyoneti yanaştıran şahıslar, sattıkları malzemeleri tek tek kamyonete yüklemeye başladı. İnşaattan malzemelerin gittiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yüklemeyi durdurdu. Bu esnada olay yerine gelen inşaat görevlileri ile paralarını alamadıkları gerekçesiyle malzemelerini alan şahıslar arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri her iki tarafı da sakinleştirerek polis merkezine götürdü. Tarafların bir birinden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.