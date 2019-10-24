Albaraka Türk Katılım Bankası ile ATSO protokol imzaladı

ATSO ve Albaraka Türk arasında imzalanan protokol ile odanın tüm kayıtlı üyelerine uygun ve avantajlı koşullarda kredi hizmeti verilecek. İşbirliği protokolü ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Albaraka Türk Katılım Bankası Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Halil Dülger, Albaraka Türk Katılım Bankası Adıyaman Şube Müdürü Ali İncibaş arasında imzalandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, imzalanan protokolün hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Bankaların bölgemizde, ilimizde pozitif ayrımcılığına ihtiyaç duymaktayız. Yapılan her iyileştirme bizim hayatımızı kolaylaştıracaktır. Bankaların bu konuda inisiyatif alması gerekir. Üyelerimizin finansa erişim noktasında sıkıntı yaşadıklarını sürekli dile getirmekteyiz. Dolayısı ile hazırlanan bu protokol ile KOBİ'lerimize, iş adamlarımıza kolaylıklar sağlanmasını bekliyoruz. Çeşitli avantajlar sunacak olan bu anlaşma ile üyelerimiz daha uygun koşullarda kredi kullanabilecekler" diye konuştu.

Albaraka Türk Katılım Bankası Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Halil Dülger, protokolle Adıyaman TSO üyelerine özel indirimler ve kolaylıklar sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İmzalanan protokolde KOBİ destek finansmanı, bireysel araç finansmanı, bireysel konut finansmanı, masrafsız bankacılık, GRUP BES, Platinium Card, Busines Card gibi ürünlerle 1,19 kar oranı ile 36 aya varan taksitler ile 300 bin TL'ye kadar KOBİ'nin ihtiyaçlarını finanse ediyor.