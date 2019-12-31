İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Albay Atasoy, yılbaşı denetimlerine katıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekiplerince yapılan yılbaşı denetimlerine katıldı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmelerini sağlamak maksadıyla alınan tedbirleri artırdı. Bu kapsamda, trafik güvenliği için il ve ilçelerde dronelerle desteklenmiş 45 trafik devriyesi, 110 önleyici kolluk devriyesi ve 514 personelle trafik personeli görevlendirildi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'da Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama faaliyetine katıldı.


Albay Atasoy, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı ve vatandaşlarımıza mutlu yıllar diledi.


Sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.