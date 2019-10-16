Albay Atasoy'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

Adıyaman il Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret eden Albay Ercan Atasoy Başkan Yıldırım'a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Yıldırım ise ziyaretlerinden dolayı Albay Atasoy'a teşekkür ederek ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığı projeler hakkında bilgiler verdi.