Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü

Adıyaman'da, eğitim gördüğü okuldan büyük bir sevinç ile karnesini alarak evine dönen ortaokul 9. sınıf öğrencisi ölümden döndü. Aldığı karnesi ile evine giden çocuğa çarpmamak için refüje çarpıp taklalar attı.

Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Çağan idaresindeki 06 APL 11 plakalı hafif ticari aracın önüne karnesini alarak büyük bir sevinçle evinin yolunu tutan Ticaret Meslek Lisesi 9.Sınıf Öğrencisi Muhammed Emin Tatar çıktı. Sakarya Caddesi ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği kavşakta yaşanan olayda araç sürücüsü Tatar'a, çarpmamak için direksiyonu aniden çevirerek refüje çarptı. Aracın refüje çarpması ile araç taklalar atarak yol içerisinde ters döndü. Ölen ve ya yaralananın olmadığı olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araç sürücüsü ve içerisinde bulunan yakınları çıkarıldı. Büyük korku yaşayan bisiklet sürücüsü Muhammed Emin Tatar ile araçta bulunan kişiler ekipler tarafından sakinleştirildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada karnesini alarak evine giden Muhammed Emin Tatar, adeta ölümden döndü. Kaza sonrasın yapılan incelemelerin ardından takla atan araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.