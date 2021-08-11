Aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçtı

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan şahıs, aldığı yakıtın parasını vermeden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen bir şahıs, 14 litre yakıt aldı. Yakıtı alan ismi öğrenilemeyen şahıs, aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İstasyon çalışanları durum üzerine polisi arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek eşgalini belirlediği sürücü ile başka bir ülkeye ait plakalı olan otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.