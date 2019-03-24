Alev alan otomobili belediye otobüs şoförü söndürdü

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobili yoldan geçen Adıyaman Belediyesi halk otobüsü şoförü söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HU 386 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alev alan otomobili fark eden olay yerinden geçen Adıyaman Belediyesine ait halk otobüsü şoförü otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Halk otobüsü şoförü tarafından yapılan müdahaleler sonucunda alevler kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.