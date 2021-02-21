İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alev alan otomobili valilik görevlileri söndürdü

Adıyaman’da, seyir halinde olduğu esnada aniden alev alan otomobili valiliğin güvenlik görevlileri söndürdü.

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada aniden alev alan otomobili valiliğin güvenlik görevlileri söndürdü.


Edinilen bilgilere göre, Emre D., idaresindeki 02 HK 140 plakalı Tofaş marka otomobil, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği karşı tarafında seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Adıyaman Valiliğinde görevli güvenlik personelleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleşti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.