Alev alev yanan minibüs ateş topuna döndü

Adıyaman'da alev alev yanan ve ateş topuna dönen minibüs korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3071 Sokak'ta meydana geldi. TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önündeki caddede seyir halindeki Hüseyin Can yönetimindeki 02 KE 552 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Minibüsü sağa çekip park eden sürücü motor kısmına bakmak istediği esnada dumanlar aleve dönüştü. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsü alev topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangını daha da büyümeden söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.