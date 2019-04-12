Ali Deniz, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına seçildi

Eğitim-Bir-Sen Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına 6. Olağan kongresinde seçilen Ali Deniz, disiplin kurulu üyelerinin teveccühüne mazhar olmanın memnuniyetini dile getirdi.

Ali Deniz, “Genelde ülkemizin özelde Adıyaman'ımızın eğitim sorunlarının ve kamu çalışanlarının sorunlarının tartışıldığı en güçlü yerde sözümüzü yükseltmenin gayreti içinde olacağız. Toplu Sözleşme görüşmeleri için yetkili sendikanın belirleneceği 15 Mayıs mutabakat sürecinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yetki hususunda Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi olarak ilin en büyük sendikasıyız. Bu yetkinin yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bundandır ki çalışmalarımızı aksatmadan, yılmadan sürdürüyoruz. Toplu sözleşme masasına taşınacak hususların tespiti için saha ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Saha ziyaretlerinin yanı sıra dezavantajlı bölgelerde görev yapan üyelerimizin de katkı ve taleplerini almak için online bir platform oluşturduk. Sahadan ve platform üzerinden aldığımız talepleri oluşturacağımız komisyonlar marifetiyle bir rapor halinde genel merkezimize ileteceğiz" diye konuştu.