Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi oldu

Adıyaman ASKF Temsilciliğinde gerçekleştirilen TFF İl Temsilciliği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Alican Çelik tek liste ile aday oldu. ASKF Temsilcisi Cenap Taşkın'ın Divan Başkanlığını, İl Hakem kurulu üyeleri Mehmet Teker ve Mehmet Şahin'in divan üyeliğini yaptığı kongreye 48 kulüpten 36'sı katıldı. Amatör spor kulüplerinden oy kullanan 36'sının da oyunu alan Alican Çelik, 5. kez başkan seçildi.

Seçim sonrası kulüp başkanlarının kendisine gösterdiği teveccühe teşekkür eden Alican Çelik, Adıyaman amatöründe birlik beraberlik içerisinde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirterek, "TFF İl temsilciliği olarak herkese eşit mesafedeyiz. Seçilen kişi 48 takımın il temsilcisi olmalıdır. Kim sizden usulsüz bir şey isterse bunu yapmayın. 48 kulübü birbirinden ayırt etmeyin. İtip kalkmaları bırakalım. Adıyaman amatörü zarar görüyor. Sıkıntınız olduğunda gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.