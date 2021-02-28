İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alitaşı Mahallesi yeşilleniyor

Adıyaman Belediyesi, daha önce Cumhuriyet ve Sümerevler mahallelerinde başlattığı ‘Mahalle bahçeleri’ projesini şimdide Alitaşı Mahallesinde hayata geçirdi.

Adıyaman Belediyesi, daha önce Cumhuriyet ve Sümerevler mahallelerinde başlattığı ‘Mahalle bahçeleri' projesini şimdide Alitaşı Mahallesinde hayata geçirdi.


‘Yeşil bir Adıyaman' projesi ile şehri yemyeşil bir renge bürümeyi hedefleyen Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında başlattığı mahalle bahçeleri sayısını da her geçen gün arttırıyor.


Alitaşı Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ile Ramazan Oruç, sorumlulardan bilgi aldı. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanması ile mahalleye güzel bir bahçe kazandırılacağını söyleyen yetkililer, projeyi diğer mahallelerde de sürdüreceklerini müjdeledi. Mahalle sakinleri ise ağaçlandırma çalışmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.