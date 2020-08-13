Alkayış AK Partinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Başkan Alkayış, Türk siyasi hayatının dönüm noktalarının olduğunu onlardan bir tanesinin de AK Partinin siyasette yer alması olduğunu söyledi.

Başkan Alkayış, “Türkiye AK Parti'den önce ve AK Parti'den sonra iki kısımda değerlendirilir dersek abartmış olmayız. Çünkü AK Partimizin kuruluşundan önce antidemokratik uygulamalar seçimle gelinse bile hukuk dışı, siyaset dışı kurumların halk iradesi üzerindeki baskıları önemli bir yer tutuyordu. AK Parti iktidara gelmesinden sonra antidemokratik uygulamaların sonlandırılması ülkenin şeffaf hale getirilmesi ve halk egemenliği dışında başka hiçbir gücün belirleyici olmaması yönünde ciddi adımlar atıldı. Bu adımlar başta anayasamız olmak üzere ciddi değişimler oldu ve bunun en son örneği de cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi oldu. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile halk doğrudan doğruya cumhurbaşkanını seçebilmekte ve kuvvetlerin tamamı halkın denetimi altında olmaktadır. AK Parti ile beraber her şeyin ölçüsü belirleyicisi sandıklar, demokrasi ve seçim oldu bu noktada da halkımızın teveccühü desteği artarak devam ediyor. AK Partimiz elbette ki belli bir siyasal düşünceye belli bir dünya görüşüne dayanmaktadır. Burada Anadolu insanının yüzyıllardan damıtılarak getirdiği önce ahlak ve maneviyat yerli ve milli olma ve halk egemenliği dışında ve hakkın rızası dışında hiçbir şeyi kabul etmeme bu düşüncenin temelini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Partimiz inşallah ülkemizi, bölgemizi ve bütün insanlık alemini daha yaşanılabilir ve müreffeh bir seviyeye getirmek için gayret etmeye devam ediyor. Biz AK Parti ailesi olarak 2023-2071 hedeflerine Doğru yol alıyoruz. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bir asrı geride bırakacak bu yeni yüzyılda geçmişte yaşadığımız sorunları ülkemiz yaşamasın ve artık küresel bir güç olsun ülkemiz istiyoruz. Bu nedenle de AK Parti camiası olarak yolumuza çizgimize devam ediyoruz. Dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa bilecek ki kendisini seven kendisini takip eden bir teşkilat var bu teşkilatın adı da AK Partidir. Bu vesileyle AK Partimizin 19. Kuruluş yıldönümünü kutluyor ve kuruluşundan bugüne kadar davamızda hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.