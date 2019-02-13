Alkol ve kumarın girmediği ilçe Çelikhan

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hiçbir esnaf alkol satışı yapmazken, kumar oynanan kahvehanelerin yerini çay ocakları alıyor.

Adıyaman-Malatya arasında bulunan ve merkez ilçe nüfusu 8 bin 600 olan Çelikhan ilçesinde kahvehane yerine çay ocakları bulunuyor. İlçe merkezinde alkollü içki satışı yapan bir iş yeri de yok. Alkol ve kumarın girmediği Çelikhan, Adıyaman'da asayiş olayları yönünden yıllara göre en az suçun işlendiği ilçe olarak kayıtlarda yer alıyor.

İlçede 40'ın üzerinde çay ocağı bulunuyor. Bu çay ocaklarında iskambil kağıdıyla oynanan oyunlar dahil hiçbir kumar oynanmıyor. Halk çay ocaklarını sohbet edilen mekanlar olarak kullanıyor. Kahvehanelerin yerine çay ocakları açılıyor.

Dinin inanç ve geleneklerine bağlılıklarından taviz vermeyen ilçede hiçbir esnaf alkol satışı yapmıyor. Malatya-Adıyaman arasında bulunan Güneydoğu Torosların devamı olan yüksek dağların arasında kurulan Çelikhan ilçesinde halk tütün üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Dağlık bir alanda bulunan ilçede ekim alanları çok fazla olmadığından dolayı ilçede kısmen de olsa sebze ve meyve üretimi yapılıyor.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, bugüne kadar belediyeye alkol satışı yapmak için ya da kahvehane açmak için kimsenin başvurmadığını kaydetti. Başkan Bulut, “Vatandaşımızdan oyun oynanan kahvehane açma gibi bir istek gelmiyor. Bunu vatandaş istemiyor. Tamamen gönüllülük esaslıdır. Vatandaşımızın bu duruşundan memnunuz. Halkımızın örfü, adeti ve inancı bunu gerektirdiği için bu böyledir” dedi.